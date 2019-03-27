2019-03-27T11:40:44+03:00
Происшествия

Погибшего мужчину нашли в Вологде в заброшенном гараже

Выяснилось, что это 38-летний житель Заречья
Иван Чухнин
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В Вологде в заброшенном гараже найден труп мужчины. Его обнаружил работник автостоянки. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 25 марта работник одной из автостоянок на улице Ильюшина сообщил в полицию, что нашел неподалеку от своей работы труп. В одном из заброшенных гаражей на самодельной постели лежал мертвец.

На место выехала следственная группа. Уже установлена личность погибшего — им оказался 38-летний житель областного центра.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства его гибели, ведется доследственная проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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