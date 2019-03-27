В Вологде по дороге на Лосту разбилась иномарка
Водитель был пьян
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В Вологде около полуночи в понедельник произошло ДТП на дороге на Лосту.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 26 марта в 23:30 около дома № 141 на Советском проспекте разбился вологжанин на иномарке.
30-летний водитель мчался на автомобиле Хенде. Он не справился с управлением. Хенде занесло и бросило на металлический отбойник.
Водитель получил травмы, но не был госпитализирован. Иномарка получила значительные кузовные повреждения.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, они выяснили, что водитель был нетрезв.
ИСТОЧНИК KP.RU