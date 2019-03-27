2019-03-27T10:44:21+03:00
Происшествия

В Вологде по дороге на Лосту разбилась иномарка

Водитель был пьян
Иван Чухнин
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В Вологде около полуночи в понедельник произошло ДТП на дороге на Лосту.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 26 марта в 23:30 около дома № 141 на Советском проспекте разбился вологжанин на иномарке.

30-летний водитель мчался на автомобиле Хенде. Он не справился с управлением. Хенде занесло и бросило на металлический отбойник.

Водитель получил травмы, но не был госпитализирован. Иномарка получила значительные кузовные повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, они выяснили, что водитель был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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