В Вологде по дороге на Лосту разбилась иномарка

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-27T10:44:21+03:00

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В Вологде около полуночи в понедельник произошло ДТП на дороге на Лосту.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 26 марта в 23:30 около дома № 141 на Советском проспекте разбился вологжанин на иномарке.

30-летний водитель мчался на автомобиле Хенде. Он не справился с управлением. Хенде занесло и бросило на металлический отбойник.

Водитель получил травмы, но не был госпитализирован. Иномарка получила значительные кузовные повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, они выяснили, что водитель был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU