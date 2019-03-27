2019-03-27T10:30:49+03:00
Происшествия

В Вологодской области под мостом найдено тело студента медколледжа

Ему было 17 лет
Иван Чухнин
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ЧП случилось в Великом Устюге. Студент медколледжа пропал в понедельник, 25 марта.

Его товарищи указали на место , где он может находиться - под автомобильным мостом через реку Сухону.

Там друзья любили отдыхать.

Их версию проверили.

Там и было обнаружено тело погибшего.

Юноше было 17 лет, 3 апреля он бы стал совершеннолетним.

Сейчас ведется доследственная проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Вчера "Комсомолка" сообщала, что в Вологде из окна выпал молодой мужчина и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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