В Вологодской области отменен карантин по гриппу
Приказ подписан 26 марта
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С 26 марта в Вологодской области отменили карантин по гриппу и ОРВИ. Эпидобстановка в регионе стабилизировалась.
Об этом заявили в областном департаменте здравоохранения.
Однако люди продолжают болеть. На минувшей неделе, с 18 по 24 марта, к врачам обратились около 11 тысяч человек, из них 70 пациентов - с гриппом.
Это ниже эпидпорога на 1,1 % и меньше уровня предыдущей семидневки на 9,1 %.
Эпидпорог превышен лишь среди граждан старше 15 лет – на 20,6 %. При этом госпитализировано меньше на 5,8 %.
Напомним, карантин был объявлен шесть недель назад.
ИСТОЧНИК KP.RU