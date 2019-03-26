Под Вологдой разбился "Порше"

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-26T17:55:27+03:00

Дорогая машина - это не гарантия безопасности. Фото: из архива ГИБДД.

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ДТП произошло 26 марта, на 45 км дороги Вологда – Новая Ладога.

На оживленной трассе в Шекснинском районе дорогая иномарка оказалась в кювете.

По предварительным данным, авария произошла около трех ночи на участке, где проводятся ремонтные дороги.

За рулем находилась 30-летняя женщина. Она не обратила внимание на знак, предупреждающий о ремонт, не сбавила скорость и врезалась в железобетонное ограждение.

Автомашина улетела в кювет и получила кузовные повреждения.

А женщина и ее 48-летний пассажир были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает областное Управление МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU