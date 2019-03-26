Под Вологдой разбился "Порше"
Пострадали люди
Дорогая машина - это не гарантия безопасности.Фото: из архива ГИБДД.
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ДТП произошло 26 марта, на 45 км дороги Вологда – Новая Ладога.
На оживленной трассе в Шекснинском районе дорогая иномарка оказалась в кювете.
По предварительным данным, авария произошла около трех ночи на участке, где проводятся ремонтные дороги.
За рулем находилась 30-летняя женщина. Она не обратила внимание на знак, предупреждающий о ремонт, не сбавила скорость и врезалась в железобетонное ограждение.
Автомашина улетела в кювет и получила кузовные повреждения.
А женщина и ее 48-летний пассажир были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает областное Управление МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU