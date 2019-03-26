2019-03-26T17:55:27+03:00
Происшествия

Под Вологдой разбился "Порше"

Пострадали люди
Иван Чухнин
Поделиться:
Дорогая машина - это не гарантия безопасности.Дорогая машина - это не гарантия безопасности.Фото: из архива ГИБДД.
Изменить размер текста:

ДТП произошло 26 марта, на 45 км дороги Вологда – Новая Ладога.

На оживленной трассе в Шекснинском районе дорогая иномарка оказалась в кювете.

По предварительным данным, авария произошла около трех ночи на участке, где проводятся ремонтные дороги.

За рулем находилась 30-летняя женщина. Она не обратила внимание на знак, предупреждающий о ремонт, не сбавила скорость и врезалась в железобетонное ограждение.

Автомашина улетела в кювет и получила кузовные повреждения.

А женщина и ее 48-летний пассажир были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает областное Управление МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологодской области отменен карантин по гриппу
В Вологде из окна выпал молодой мужчина
20 профессий могут получить предпенсионеры в Вологде
Суд отправил вологодских алиментщиков в колонию
Череповчанин строил дом для любимой, но сжег его
В Череповце погоня за пьяным 19-летним водителем закончилась эвакуацией
Вологодский суд может выпустить по УДО Караулову уже 16 апреля
В Череповце водитель мчался на красный и сбил ребенка, которого везла мама в санках
В Череповце сожгли дорогую иномарку
В Верховажье из-за шающей тряпки погибла женщина
Трое человек погибло в ДТП с двумя грузовиками под Череповцом
На поддержку малого и среднего бизнеса в стране будет выделено более 400 млрд рублей
Мусорные тарифы могут пересчитать
Вологжанка разбилась в салоне автобуса
Эпидемия мошенничества: за март обманута сотня череповчан
Вологда лишилась своего символа - буквы "О"
В Череповце вскрылась Шексна
Полиция задержала серийного вора, промышлявшего на вологодских дачах
В Вологодской области высокий спрос на рабочие специальности