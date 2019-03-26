В Вологде из окна выпал молодой мужчина

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-26T17:27:24+03:00

Он скончался до приезда врачей

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В Вологде выпал с четвертого этажа и погиб молодой мужчина. ЧП случилось на улице Козленской,76. Тело 36-летнего жителя областного центра обнаружили прохожие. Они же вызвали скорую помощь и полицию.

По словам соседей, мужчина жил в квартире на четвертом этаже вместе с родителями. Возможно, он употреблял наркотики.

По факту гибели проводится проверка, прокомментировал ЧП представитель регионального управления Следственного комитета Григорий Шубейкин.

ИСТОЧНИК KP.RU