20 профессий могут получить предпенсионеры в Вологде

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-26T16:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Предпенсионеров бесплатно обучат в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Верещагина совместно с областным Департаментом труда и занятости.

Мужчинам 1959-1961 года рождения и женщинам 1964-1966 года рождения предлагается 20 программ по дополнительному профессиональному образованию. Можно выучиттся на охотоведов и рыбоводов, фермеров и пчеловодов, финансистов и экономистов, бухгалтеров и аудиторов.

Весь список опубликован на сайте Вологодской ГМХА.

Сроки обучения – от 2 до 3,5 месяцев. Предлагается гибкий график обучения без отрыва от производства.

При успешном завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности.

Требования к кандидатам: наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Важно, чтобы на момент окончания обучения человек не вышел на пенсию, сообщает пресс-центр ВГМХА.

ИСТОЧНИК KP.RU