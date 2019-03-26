Суд отправил вологодских алиментщиков в колонию
Суд отправил двух алиментщиков в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.
Житель Устюжны накопил долг - 60 тысяч рублей, на содержание дочери.
Долг женщины, жительницы Устюжны, на содержание сына составил 197 тысяч рублей.
Против неплательщиков алиментов были возбуждены уголовные дела. Суд, рассмотрев их, назначил наказание в виде исправительных работ. Но алиментщики на них не явились.
Поэтому суд заменил наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Но осуждённые до нее не доехали.
Злоумышленников объявили в розыск, их местонахождение было установлено. Судебные приставы совместно с сотрудниками УФСИН доставили их к месту отбывания наказания.
Кстати, судимость не освободила должников от уплаты алиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU