Суд отправил вологодских алиментщиков в колонию

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-26T14:51:36+03:00

А туда их доставили судебные приставы

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Суд отправил двух алиментщиков в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Житель Устюжны накопил долг - 60 тысяч рублей, на содержание дочери.

Долг женщины, жительницы Устюжны, на содержание сына составил 197 тысяч рублей.

Против неплательщиков алиментов были возбуждены уголовные дела. Суд, рассмотрев их, назначил наказание в виде исправительных работ. Но алиментщики на них не явились.

Поэтому суд заменил наказание на лишение свободы в колонии-поселении. Но осуждённые до нее не доехали.

Злоумышленников объявили в розыск, их местонахождение было установлено. Судебные приставы совместно с сотрудниками УФСИН доставили их к месту отбывания наказания.

Кстати, судимость не освободила должников от уплаты алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU