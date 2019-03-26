2019-03-26T14:31:41+03:00
Общество

Череповчанин строил дом для любимой, но сжег его

А она подала на него в суд
Иван Чухнин
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22 марта был вынесен приговор череповчанину, который признан виновным в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Он жил вместе с любимой, вкладывая свои деньги в строительство дома, около трех лет.

Но затем пара рассталась. Уходя, он потребовал вернуть ему вложенное. Женщина пообещала рассчитаться с ним по частям. Но мужчину это не устраивало. Зачастую, он, напившись, звонил ей и требовал деньги.

А однажды мужчина приехал в дачный кооператив, прошел в этот дом, поджег в комнате матрац и уехал.

Весь деревянный дом сгорел вместе с имуществом. Пострадавшая написала заявление в полицию и оценила ущерб в 300 тысяч рублей. Свою вину поджигатель признал полностью. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Кроме того, он должен возместить материальный ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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