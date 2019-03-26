В Череповце погоня за пьяным 19-летним водителем закончилась эвакуацией

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-26T13:23:33+03:00

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Погоня за пьяным водителем в Череповце закончилась в пользу наряда ДПС.

ЧП случилось в третьем часу ночи 25 марта.

В дежурную часть полиции позвонили дачники: по поселку разъезжала Дэу Нэксия, водитель которой был явно не в себе.

В район восьмого причала отправились наряды ДПС.

Там навстречу инспекторам выехала разыскиваемая иномарка. Но водитель проигнорировал сигнал об остановке - он помчался прочь, создавая опасность для других участников движения.

Однако в районе улицы Комсомольской машину сумели остановить. Водитель выскочил из салона и попробовал убежать, но его задержали.

Водитель - а это девятнадцатилетний житель Череповца, был нетрезвым и без водительских прав. Оказалось, он никогда их не получал.

В результате автомобиль эвакуирован на спецстоянку. А нарушителя ждет штраф или арест на срок до пятнадцати суток, сообщает районный отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU