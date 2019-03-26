В Череповце погоня за пьяным 19-летним водителем закончилась эвакуацией
Погоня за пьяным водителем в Череповце закончилась в пользу наряда ДПС.
ЧП случилось в третьем часу ночи 25 марта.
В дежурную часть полиции позвонили дачники: по поселку разъезжала Дэу Нэксия, водитель которой был явно не в себе.
В район восьмого причала отправились наряды ДПС.
Там навстречу инспекторам выехала разыскиваемая иномарка. Но водитель проигнорировал сигнал об остановке - он помчался прочь, создавая опасность для других участников движения.
Однако в районе улицы Комсомольской машину сумели остановить. Водитель выскочил из салона и попробовал убежать, но его задержали.
Водитель - а это девятнадцатилетний житель Череповца, был нетрезвым и без водительских прав. Оказалось, он никогда их не получал.
В результате автомобиль эвакуирован на спецстоянку. А нарушителя ждет штраф или арест на срок до пятнадцати суток, сообщает районный отдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU