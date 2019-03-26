2019-03-26T13:47:30+03:00
Общество

Вологодский суд может выпустить по УДО Караулову уже 16 апреля

Рассмотрение ходатайства пройдет в режиме видеоконференцсвязи
Иван Чухнин
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Вологодский городской суд 16 апреля рассмотрит просьбу об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой от отбывания наказания.

Как заявил адвокат, девушка отбывала срок без нарушений порядка, не раз поощрялась администрацией колонии. В колонии Варвара Караулова поменяла имя на более распространенное и поступила заочно в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" на факультет юриспруденции. Сейчас она уже на третьем курсе.

Напомним, ранее она училась в МГУ. Как заверил адвокат, в случае условно-досрочного освобождения Варвара будет трудоустроена менеджером в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, Караулова осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и отбывает наказание в Вологде, женской колонии №1, что на Советском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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