2019-03-26T12:48:51+03:00
Происшествия

В Череповце водитель мчался на красный и сбил ребенка, которого везла мама в санках

Иван Чухнин
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Иномарка наехала на санки, в которых везли девочку.Иномарка наехала на санки, в которых везли девочку.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце произошло ДТП: сбит 2-летний ребенок, которого везла мама в детских санках.

Пешеходы шли на разрешающий сигнал светофора. А водитель иномарки мчался на красный.

Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, ЧП случилось 26 марта в 7:20 на Октябрьском проспекте.

48-летний водитель «Форд Фьюжн» мчался на красный свет светофора и наехал на санки. В них находилась девочка 2017 года рождения.

В результате ребенок остался жив, но был срочно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой лица, многочисленными ушибами и ссадинами тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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