В Череповце водитель мчался на красный и сбил ребенка, которого везла мама в санках
Иномарка наехала на санки, в которых везли девочку.Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:
В Череповце произошло ДТП: сбит 2-летний ребенок, которого везла мама в детских санках.
Пешеходы шли на разрешающий сигнал светофора. А водитель иномарки мчался на красный.
Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, ЧП случилось 26 марта в 7:20 на Октябрьском проспекте.
48-летний водитель «Форд Фьюжн» мчался на красный свет светофора и наехал на санки. В них находилась девочка 2017 года рождения.
В результате ребенок остался жив, но был срочно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой лица, многочисленными ушибами и ссадинами тела.
ИСТОЧНИК KP.RU