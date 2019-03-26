В Череповце водитель мчался на красный и сбил ребенка, которого везла мама в санках

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-26T12:48:51+03:00

Иномарка наехала на санки, в которых везли девочку. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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В Череповце произошло ДТП: сбит 2-летний ребенок, которого везла мама в детских санках.

Пешеходы шли на разрешающий сигнал светофора. А водитель иномарки мчался на красный.

Как сообщает отдел ГИБДД Череповца, ЧП случилось 26 марта в 7:20 на Октябрьском проспекте.

48-летний водитель «Форд Фьюжн» мчался на красный свет светофора и наехал на санки. В них находилась девочка 2017 года рождения.

В результате ребенок остался жив, но был срочно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой лица, многочисленными ушибами и ссадинами тела.

ИСТОЧНИК KP.RU