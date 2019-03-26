СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-26T11:14:17+03:00

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В Череповце сожгли дорогую иномарку. Во втором часу ночи 26 марта пожарным поступил вызов. Звонок поступил из дома на ул. Луначарского, 42. Там во дворе горел автомобиль.

Спасатели справились с огнем за считанные минуты. Но у «Мицубиши Паджеро Спорт» выгорел моторный отсек, повреждены капот, радиаторная решетка, фары, оплавлены задние фонари и бампер. Потерял вид и салон.

Причиной ЧП назван поджог. Иномарка оказалась 2017 года выпуска.

Как сообщают эксперты, новый автомобиль такого класса стоит более 2 млн.руб.

ИСТОЧНИК KP.RU