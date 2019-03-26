В Верховажье из-за шающей тряпки погибла женщина
Ее сожитель сумел спастись
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В Верховажье погибла женщина. Виною стала обычная тряпка, прошенная на плиту.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, тело 58-летней пенсионерки обнаружили пожарные. 25 марта горела ее квартира, находящаяся в деревянном доме.
. Как оказалось, на горячую печь кто-то бросил тряпку, которая стала тлеть, а потом загорелась. Сожитель женщины сумел выйти на воздух, а женщина нет.
Соседи вызвали противопожарную службу. Спасатели потушили огонь и обнаружили в квартире тело хозяйки без телесных повреждений.
Сожитель ничего не смог объяснить следователям - во время пожара он был смертельно пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU