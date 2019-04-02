В Вологде литым асфальтом начали проводить ямочный ремонт

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-02T16:58:46+03:00

Эта технология эффективна для неотложных работ

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Ямочный ремонт литым асфальтом проводится в Вологде. За неделю в городе таким способом устраняется около 200 кв. метров ям.

Всего за сезон, который открылся в марте, приведут в порядок 65 тыс. кв. метров на 40 участках. В первую очередь ремонтируют наиболее оживленные улицы.

Работы ведутся в ночное время - с 20:00 до 6:00. Едва погода наладится, темпы ямочного ремонта вырастут. На дороги выйдут до шести бригад за ночь.

Напомним, ремонт литым асфальтом - это технология, которая может применяться в холодное время года. Она хороша тем, что не требует больших подготовительных работ. Ее используют для неотложных ремонтов дорожного полотна.

Как только позволит погода, то начнут работать асфальтовые заводы. И ямочный ремонт будет осуществляться с помощью асфальтобетона. Дорожное покрытие будут обновлять большими участками - "картами".

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в городе начнется масштабное обновление дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 9 участков улиц отремонтируют за счет

федерального и областного бюджетов. На них выделено 600 млн рублей.

Добавим, всего до 2024 года областная столица получит на ремонт дорог более 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU