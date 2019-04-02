2019-04-02T16:58:46+03:00
Недвижимость

В Вологде литым асфальтом начали проводить ямочный ремонт

Эта технология эффективна для неотложных работ
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ямочный ремонт литым асфальтом проводится в Вологде. За неделю в городе таким способом устраняется около 200 кв. метров ям.

Всего за сезон, который открылся в марте, приведут в порядок 65 тыс. кв. метров на 40 участках. В первую очередь ремонтируют наиболее оживленные улицы.

Работы ведутся в ночное время - с 20:00 до 6:00. Едва погода наладится, темпы ямочного ремонта вырастут. На дороги выйдут до шести бригад за ночь.

Напомним, ремонт литым асфальтом - это технология, которая может применяться в холодное время года. Она хороша тем, что не требует больших подготовительных работ. Ее используют для неотложных ремонтов дорожного полотна.

Как только позволит погода, то начнут работать асфальтовые заводы. И ямочный ремонт будет осуществляться с помощью асфальтобетона. Дорожное покрытие будут обновлять большими участками - "картами".

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в городе начнется масштабное обновление дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 9 участков улиц отремонтируют за счет

федерального и областного бюджетов. На них выделено 600 млн рублей.

Добавим, всего до 2024 года областная столица получит на ремонт дорог более 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку
Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно
Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"
300 тысяч штрафа назначено за незаконный снос здания "Труда" в Вологде
Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце
В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги
В Череповце введен план "Перехват": мужчину сбили на переходе
Новый автобусный маршрут появился в Вологде
На Вологодчине гипсовых пионеров, железобетонных лосей, доярок и медведей пересчитают
30 пожарных спасали курильщика в вологодской высотке
Эксгибиционист шокировал школьниц в вологодских подъездах
Школьница на глубине провалилась под лед реки Шексны
В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция
Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения