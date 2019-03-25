Мусорные тарифы могут пересчитать

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-25T17:12:18+03:00

Граждане требуют, чтобы плата взималась по фактическому объему накопления

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Власти стараются минимизировать негатив от мусорной реформы. Раздачей льгот, а точнее, компенсацией их из областного бюджета, возможно, дело не ограничится.

Замгубернатора Вологодской области Антон Стрижов, встречаясь с работниками городской больницы в Череповце, сообщил, что готовятся изменения в порядок начисления тарифа за вывоз мусора.

По его словам, ведется доработке нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне в сфере обращения с коммунальными отходами.

Регионы требуют, чтобы плата за вывоз была по фактическому объему накопления. Но пока действующее федеральное законодательство не позволяет это делать.

ИСТОЧНИК KP.RU