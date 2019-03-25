Вологжанка разбилась в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-25T14:19:10+03:00

По ее словам, водитель резко затормозил

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В Вологде в травмпункт обратилась женщина - она получила травмы в салоне автобуса. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД. 22 марта 37-летняя женщина пришла в травмпункт.

Травму она получила, когда ехала в рейсовом автобусе НефАЗ по 42 маршруту 21 марта вечером.

Возле дома № 113 по улице Ленинградской водитель резко затормозил. Как он пояснил - это было необходимо для того, чтобы избежать столкновения с другой машиной.

Женщина упала и разбила лицо.

Сейчас ГИБДД разыскивает свидетелей происшествия, чтобы установить картину происходившего.

Женщине был поставлен диагноз: ушиб нижней челюсти. Переломов, к счастью, не было обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU