Вологжанка разбилась в салоне автобуса
В Вологде в травмпункт обратилась женщина - она получила травмы в салоне автобуса. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД. 22 марта 37-летняя женщина пришла в травмпункт.
Травму она получила, когда ехала в рейсовом автобусе НефАЗ по 42 маршруту 21 марта вечером.
Возле дома № 113 по улице Ленинградской водитель резко затормозил. Как он пояснил - это было необходимо для того, чтобы избежать столкновения с другой машиной.
Женщина упала и разбила лицо.
Сейчас ГИБДД разыскивает свидетелей происшествия, чтобы установить картину происходившего.
Женщине был поставлен диагноз: ушиб нижней челюсти. Переломов, к счастью, не было обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU