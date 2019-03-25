2019-03-25T13:11:24+03:00
Общество

Эпидемия мошенничества: за март обманута сотня череповчан

Граждане не работают и ищут себе жертв
Иван Чухнин
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На Вологодчине бушует эпидемия дистанционного мошенничества. За март оказались обмануты сотни вологжан. Эпицентр эпилеммии находится в Черповце.

Как прозвучало на пресс-конференции начальника управления МВД по Череповцу Артём Суманеев, за март в городе металлургов уже зарегистрировано 98 таких случаев. Вероятно, это вершина айсберга.

- Обычно жертвы - люди среднего возраста. Две трети из них — женщины, в том числе и те, которые находятся в декретных отпусках. Есть несколько студентов, а также люди, работающие на крупных предприятиях.

Подавляющее число преступлений — когда человек передает мошенникам номер карты или коды из СМС. Тенденция такова, что такие преступления совершают вовсе не осужденные граждане, как было раньше, а те, кто находится на свободе. Они не работают и ищут себе легких денег.

За январь—февраль 2019 года в Череповце зафиксировано 99 случаев дистанционного мошенничества, с начала марта — уже 98.

Чаще всего обманывают при продаже и покупке товаров через Интернет, просьбы дать денег в долг в соцсетях, а также звонки из «банков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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