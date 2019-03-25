2019-03-25T12:21:56+03:00
Общество

Вологда лишилась своего символа - буквы "О"

Над ней поглумились вандалы
Иван Чухнин
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Вологда лишилась своей знаменитой буквы "О". Накануне мы сообщали, что в минувшую пятницу в Белозерске был распилен символ города - деревянная ладья.

А в Вологде арт-объект, установленный в сотне метров от Софийского собора, исчез в выходные.

Экскурсоводы по привычке привели к арт-объекту экскурсантов, но не обнаружили его на привычном месте. Версии в соцсетях были самые разные - от сдачи буквы в металлолом до планового ремонта.

Правда оказалась простой и прозаичной. Над буквой глумились вандалы, пытаясь оторвать металл. Им удалость даже уронить букву с пьедестала.

В результате утром 24 марта коммунальщики увезли ее в ремонт. Экскурсовод Нина Смелкова, несмотря на простоту исполнения и замысла, высоко ценит арт-объект:

- Эта буква стоит на туристическом маршруте, мы туда постоянно водим гостей города. Москвичам интересно, как мы, вологжане, «окаем».

Кроме того, редко какой турист устоит, чтобы не сфотографироваться в "рамочке".

Вологжане скучают по памятнику. Так что на постаменте они установили снеговика.

К слову, он установлен в 2012 году и весит около 300 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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