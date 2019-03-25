Вологда лишилась своего символа - буквы "О"
Вологда лишилась своей знаменитой буквы "О". Накануне мы сообщали, что в минувшую пятницу в Белозерске был распилен символ города - деревянная ладья.
А в Вологде арт-объект, установленный в сотне метров от Софийского собора, исчез в выходные.
Экскурсоводы по привычке привели к арт-объекту экскурсантов, но не обнаружили его на привычном месте. Версии в соцсетях были самые разные - от сдачи буквы в металлолом до планового ремонта.
Правда оказалась простой и прозаичной. Над буквой глумились вандалы, пытаясь оторвать металл. Им удалость даже уронить букву с пьедестала.
В результате утром 24 марта коммунальщики увезли ее в ремонт. Экскурсовод Нина Смелкова, несмотря на простоту исполнения и замысла, высоко ценит арт-объект:
- Эта буква стоит на туристическом маршруте, мы туда постоянно водим гостей города. Москвичам интересно, как мы, вологжане, «окаем».
Кроме того, редко какой турист устоит, чтобы не сфотографироваться в "рамочке".
Вологжане скучают по памятнику. Так что на постаменте они установили снеговика.
К слову, он установлен в 2012 году и весит около 300 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU