2019-03-25T12:03:50+03:00
Общество

В Череповце вскрылась Шексна

Рыбаки массово перемещаются на Ягорбу
Иван Чухнин
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В Череповце в районе Октябрьского моста вскрылась река Шексна. Об этом сообщает портал Gorodche.ru. Директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев пояснил:

- Фарватер Шексны вскрылся полностью. Возле моста - открытая вода. Далее идет промоина шириной не менее 50 метров. Выходить опасно даже на оставшийся у берегов лед. Он крайне ненадежен.

Поэтому спасатели, сотрудники ГИМС и полиции активно проводят рейды для выявления нарушителей.

Напомним, запрет выхода на лед Шексны действует уже две недели. Рыбаки могут переместиться на Ягорбу. Толщина льда там составляет 15-50 см. Запрет выхода на эту реку пока не введен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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