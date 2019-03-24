2019-03-24T22:32:57+03:00
Происшествия

Полиция задержала серийного вора, промышлявшего на вологодских дачах

Пока известно о 7 ограбленных домах
Иван Чухнин
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В Вологде сотрудники полиции задержали серийного дачного вора.

В дежурную часть УМВД России на сегодняшний день поступило 7 заявлений от владельцев дачных домов, расположенных в районах Ананьино и Лукьяново. Там некто выбивал окна и взламывал замки, проникал в дачи и уносил технику, мебель, сельхозоборудование. Общая сумма ущерба составила свыше 60 тысяч рублей. Сотрудники УМВД России по г. Вологде вычислили злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Вологодского района 1985 года рождения. Он был задержан и уже признал свою вину.

В отношении вора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ(Кража). Санкции данной части статьи предусматривают наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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