В Вологодской области высокий спрос на рабочие специальности

24 Март 17:51 2019-03-24T17:51:45+03:00

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В Вологодской области началась приемная кампания в техникумы и колледжи. Всего в регионе их насчитывается 35. В этом году они откроют 11 новых направлений.

Это те специальности, которые востребованы в регионе.

Учреждения уже объявили о правилах зачисления и опубликовали перечни вступительных испытаний.

Приемная кампания уже началась, но заявления начнут принимать лишь 20 июня. Основной прием документов завершится 15 августа. Если бюджетные места останутся, то его продлят до 25 ноября.

Кстати, в ссузах с 1 сентября повысят стипендию - до 1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU