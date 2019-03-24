2019-03-24T17:29:51+03:00
Общество

О проблемах с асфальтовым покрытием на дороге предупреждает ГИБДД

Асфальт смыло между Тотьмой и Чекшино
Иван Чухнин
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Сотрудники ГИБДД сообщают о проблеме с дорожным покрытием. На дороге «Чекшино – Тотьма» размыт асфальт. Так, на 59-м километре трассы образовалась огромная яма.

Управление автомобильных дорог Вологодской области уже в курсе ситуации, им предписано приступить к ремонту в самые короткие сроки. На трассе размещены предупреждающие знаки. А водителей сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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