О проблемах с асфальтовым покрытием на дороге предупреждает ГИБДД
Асфальт смыло между Тотьмой и Чекшино
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Сотрудники ГИБДД сообщают о проблеме с дорожным покрытием. На дороге «Чекшино – Тотьма» размыт асфальт. Так, на 59-м километре трассы образовалась огромная яма.
Управление автомобильных дорог Вологодской области уже в курсе ситуации, им предписано приступить к ремонту в самые короткие сроки. На трассе размещены предупреждающие знаки. А водителей сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными, сообщает областное УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU