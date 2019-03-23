В Вологде пенсионер порезал другого при отработке приемов боевых искусств

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-23T15:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде пенсионер травмировал друга при отработке боевых приемов. Он попал под суд.

Там 61-летний вологжанин был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

ЧП случилось 18 декабря в одном из домов на улице Фрязиновской. Два пенсионера 61 и 63 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрабатывали боевые приемы, при этом использовали нож. Один мужчина имитировал нанесение удара, а его приятель не успел блокировать. В результате удар пришелся в живот.

Мужчина был срочно госпитализирован. Согласно заключению эксперта, был нанесен тяжкий вред его здоровью.

На суде обвиняемый вину полностью признал.

Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с испытательным сроком на 10 месяцев.

Он компенсировал моральный вред в размере 100 тысяч рублей и перечислил 52,5 тысячи рублей в счет погашения лечения потерпевшего.

Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU