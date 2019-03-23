В Вологде пенсионер порезал другого при отработке приемов боевых искусств
В Вологде пенсионер травмировал друга при отработке боевых приемов. Он попал под суд.
Там 61-летний вологжанин был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.
ЧП случилось 18 декабря в одном из домов на улице Фрязиновской. Два пенсионера 61 и 63 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрабатывали боевые приемы, при этом использовали нож. Один мужчина имитировал нанесение удара, а его приятель не успел блокировать. В результате удар пришелся в живот.
Мужчина был срочно госпитализирован. Согласно заключению эксперта, был нанесен тяжкий вред его здоровью.
На суде обвиняемый вину полностью признал.
Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с испытательным сроком на 10 месяцев.
Он компенсировал моральный вред в размере 100 тысяч рублей и перечислил 52,5 тысячи рублей в счет погашения лечения потерпевшего.
Пока приговор в законную силу не вступил.
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