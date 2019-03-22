2019-03-22T18:26:41+03:00
Общество

В Череповце УАЗ зацепился прицепом за иномарку

ЧП случилось на путепроводе
Иван Чухнин
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Прицеп стал причиной ДТП на путепроводе.Прицеп стал причиной ДТП на путепроводе.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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ДТП случилось сегодня днем на путепроводе у мясокомбината в Черповце. Как пояснили в ОГИБДД по Череповцу, авария произошла около 14:20 у дома №1 по улице Школьная.

49-летний водитель автомобиля УАЗ с прицепом двигался в средней полосе. Он стал перестраиваться в крайнюю левую, но не рассчитал расстояние и зацепил прицепом шедший по левой полосе «Форд Куга». Им управлял 51-летний мужчина.

От удара "Форд" врезался в отбойник. Благодаря установленному металлическому разделителю полос, иномарка не вылетела на встречку, где шли машины.

В аварии, несмотря на впечатляющую картину произошедшего, никто не пострадал.

Но у «Форда» повреждена правая сторона кузова, а содержимое прицепа УАЗа - множество комплектующих, рассыпалось по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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