Депутат-единоросс сложил свои полномочия в Вологде
Сделал он это по собственному желанию
Фото: Сайт ЗСО.
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Депутат-единоросс Законодательного Собрания Вологодской области уходит из областного парламента.
Валерий Соловей досрочно сдал мандат, сделал это он по собственному желанию.
Напомним, в 2016 году Валерий Соловей выдвигался от партии «Единая Россия» и был избран депутатом Законодательного Собрания по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13.
В областном парламенте он работал в комитете по бюджету и налогам.
ИСТОЧНИК KP.RU