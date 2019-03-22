2019-03-22T16:57:01+03:00
Политика

Депутат-единоросс сложил свои полномочия в Вологде

Сделал он это по собственному желанию
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: Сайт ЗСО.Фото: Сайт ЗСО.
Изменить размер текста:

Депутат-единоросс Законодательного Собрания Вологодской области уходит из областного парламента.

Валерий Соловей досрочно сдал мандат, сделал это он по собственному желанию.

Напомним, в 2016 году Валерий Соловей выдвигался от партии «Единая Россия» и был избран депутатом Законодательного Собрания по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13.

В областном парламенте он работал в комитете по бюджету и налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилая семейная пара из деревни ездила воровать продукты в Череповец
Кассир вологодской райбольницы присваивала деньги пациентов
Пассажиры придавили пенсионерку в салоне череповецкого автобуса
В центре Вологды ВАЗ разбился об инкассаторскую машину
Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасной погоде в выходные
В Череповце построят мост за 16,5 млрд рублей
Полиция просит вологжан всмотреться в фото грабителей
Фестиваль Александра Башлачева череповчане перенесли на осень
Кукольники приглашают поучаствовать в акции "Кукла в каждом окне"
Из-за ремонта путей не продают билеты на поезда из Череповца в Адлер и Анапу
Мошенники сняли с карт 7 череповчан суммы от 8 до 85 тысяч рублей
Белозер, устроивший резню в сарае, приговорен к 18 годам
В райцентре 50-летний вологжанин развратно обнажился перед падчерицей
Череповчанин развел костер в помещении с банкоматами
В Великом Устюге мужчину нашли прикованным к железобетонной плите