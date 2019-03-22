Депутат-единоросс сложил свои полномочия в Вологде

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-22T16:57:01+03:00

Сделал он это по собственному желанию

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Депутат-единоросс Законодательного Собрания Вологодской области уходит из областного парламента.

Валерий Соловей досрочно сдал мандат, сделал это он по собственному желанию.

Напомним, в 2016 году Валерий Соловей выдвигался от партии «Единая Россия» и был избран депутатом Законодательного Собрания по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13.

В областном парламенте он работал в комитете по бюджету и налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU