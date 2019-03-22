Пожилая семейная пара из деревни ездила воровать продукты в Череповец

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-22T14:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце попалась на воровстве продуктов семейная пара. Муж с женой из деревни Климовское 20 марта задержаны в магазине на улице Архангельской. В торговом зале они выбрали продукты и бытовую химию. Товар они спрятали под куртки и пытались его вынести.

Но охранники не дали им выйти из магазина. Они предложили выложить товар на прилавок, однако женщина выскочила на улицу и там выбросила упаковку сосисок.

На место прибыли бойцы Росгвардии. Селяне продолжали наставивать на своей невиновности. Лишь увидев себя на записях камер видеонаблюдения, 58-летняя подозреваемая призналась в воровстве.

Всего они пытались вынести товара на 900 рублей. Череповчанка и ее 57-летний супруг были отправлены в отдел полиции. Там было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU