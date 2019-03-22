2019-03-22T14:21:59+03:00
Общество

Кассир вологодской райбольницы присваивала деньги пациентов

Она не вносила на счет деньги за платные услуги
Иван Чухнин
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Кассира Бабаевской центральной районной больницы судили за кражу. Она обвинена в присвоении чужих средств в крупном размере.

62-летняя женщина работала кассиром райбольницы. Она оформляла договоры об оказании платных услуг. Выявлено, что в 2017 году она брала деньги с пациентов, но в кассу их не вносила. Она потратила на себя около 265 тысяч рублей.

Женщина была уволена, а уголовное дело рассмотрел суд.

Вину кассир признала и возместила ущерб. Женщину приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Отныне она не может менять место жительства и работы без уведомления соответствующего госоргана.

Пока приговор в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать, пишет пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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