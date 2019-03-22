2019-03-22T11:12:54+03:00
Происшествия

В центре Вологды ВАЗ разбился об инкассаторскую машину

ДТП случилось на проспекте Победы
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото Алены Ястребовой, Город Во.Фото Алены Ястребовой, Город Во.
Изменить размер текста:

Столкновение с инкассаторской машиной произошло 21 марта в 17:40 в Вологде. ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы с улицей Пролетарской.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 51-летний водитель вел инкассаторский фургон Форд Транзит по проспекту со стороны центра и стал поворачивать налево, на улицу Пролетарскую.

В спецмашину врезался двигавшийся прямо ВАЗ -2113, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил ушиб головы, рваную рану правой голени. Его госпитализировали.

У ВАЗа - серьезные кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24