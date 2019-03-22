В центре Вологды ВАЗ разбился об инкассаторскую машину

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-22T11:12:54+03:00

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Столкновение с инкассаторской машиной произошло 21 марта в 17:40 в Вологде. ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы с улицей Пролетарской.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 51-летний водитель вел инкассаторский фургон Форд Транзит по проспекту со стороны центра и стал поворачивать налево, на улицу Пролетарскую.

В спецмашину врезался двигавшийся прямо ВАЗ -2113, за рулем которого был 31-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил ушиб головы, рваную рану правой голени. Его госпитализировали.

У ВАЗа - серьезные кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU