В центре Вологды ВАЗ разбился об инкассаторскую машину
ДТП случилось на проспекте Победы
Фото Алены Ястребовой, Город Во.
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Столкновение с инкассаторской машиной произошло 21 марта в 17:40 в Вологде. ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы с улицей Пролетарской.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, 51-летний водитель вел инкассаторский фургон Форд Транзит по проспекту со стороны центра и стал поворачивать налево, на улицу Пролетарскую.
В спецмашину врезался двигавшийся прямо ВАЗ -2113, за рулем которого был 31-летний водитель.
В результате столкновения водитель легковушки получил ушиб головы, рваную рану правой голени. Его госпитализировали.
У ВАЗа - серьезные кузовные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU