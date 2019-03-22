Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасной погоде в выходные
На трассах возможна гололедица
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Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасностях на дорогах: на них ожидается дождь, снег и гололедные явления.
В выходные будет достаточно тепло, но наблюдаются и температурные качели, из-за которых местами на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет колебаться от нуля до семи градусов выше ноля днем. Ночью местами подмерзнет до минус 5 градусов.
Временами скорость ветра будет достигать 12-14 метров в секунду.
В пятницу ожидается снег. В субботу, 23 марта, возможны прояснения.
А воскресенье порадует дождем и снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU