Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасной погоде в выходные

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-22T10:53:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасностях на дорогах: на них ожидается дождь, снег и гололедные явления.

В выходные будет достаточно тепло, но наблюдаются и температурные качели, из-за которых местами на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет колебаться от нуля до семи градусов выше ноля днем. Ночью местами подмерзнет до минус 5 градусов.

Временами скорость ветра будет достигать 12-14 метров в секунду.

В пятницу ожидается снег. В субботу, 23 марта, возможны прояснения.

А воскресенье порадует дождем и снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU