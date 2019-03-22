В Череповце построят мост за 16,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-22T11:33:27+03:00

По словам губернатора, он будет напоминать арфу

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В Череповце 21 марта на градостроительном совете подписан контракт на строительство моста через реку Шексну.

Строить его будет строительное управление по Вологодской области АО «ВАД».

Согласно контракту, строительство начнется летом 2019 года, а завершено в 2025.

Напомним, губернатор области называл эту стройку "делом жизни" и приближал ее 12 лет.

Протяженность всего объекта вместе с подходами - 3,5 километра, длина самого моста 1131 метр.

Мост этот будет самым длинным в области, на 353 метра длиннее Октябрьского моста.

- Мостовая конструкция будет напоминать арфу - стальные тросы соединят пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу, - прокомментировал глава региона.

Напомним, что стоимость работ составляет 16,5 миллиардов рублей. Деньги на строительство заложены в бюджете Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU