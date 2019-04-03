2019-04-03T13:25:38+03:00
Общество

Нехитрый способ мошенничества и высокий класс исполнения показала гастролерша из Челябинска

Она обманула двух вологодских кассиров
Иван Чухнин
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Женщина дважды ввела в заблуждение вологодских кассиров. При этом она использовала один и тот же нехитрый прием. Об этом рассказали "Комсомолке" в УМВД области.

В полицию в один день обратились администраторы двух супермаркетов, расположенных в Вологде на Окружном шоссе.

Дело в том, что при снятии кассы обнаружились недостачи, сумма их составляла несколько тысяч рублей. В первом случае в магазине не досчитались 5000 рублей, во втором — свыше 4000 рублей.

В мошенничестве была заподозрена одна из покупательниц. Женщина приобретала в магазине товар, причем пыталась расплатиться 5-тысячной банкнотой.

Но при передаче ее она роняла мелочь. После того, как деньги были собраны, она утверждала, что перед этим отдала купюру продавцу и требовала сдачу.

Выяснив у кассиров приметы женщины, полицейские установили личность мошенницы. Это была 34-летняя гастролёрша - жительница города Копейска Челябинской области 1984 года рождения.

Ее задержали, она призналась в мошенничестве. Гастролершу ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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