Полиция просит вологжан всмотреться в фото грабителей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-21T17:17:51+03:00

Воозможно, вы знаете этих мужчин

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В Вологде ищут мужчину, укравшего бутылку водки в магазине на улице Болонина.

Инцидент произошел 22 декабря. Было возбуждено уголовное дело. Но мужчину так и не смогли установить. Видео решено было представить общественности.

Как рассказали сотрудники магазина, в торговый зал магазина вошел мужчина в синем пуховике, на голову был натянут матерчатый капюшоне. Он схватил бутылку алкоголя и выбежал из торгового зала.

За ним погналась работница магазина, но не смогла его нагнать.

На вид мужчине 30–35 лет, он был в синих джинсах, в пуховике синего цвета, и серой толстовке с капюшоном.

В кадр попал и его сообщник - 30–35 летний мужчина одет в короткую темную дубленку и темные брюки.

Любую информацию об этих мужчинах можно сообщить по телефонам полиции: 8–960–293–47–83, 8–911–514–76–79 или просто 02.

ИСТОЧНИК KP.RU