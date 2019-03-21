Полиция просит вологжан всмотреться в фото грабителей
В Вологде ищут мужчину, укравшего бутылку водки в магазине на улице Болонина.
Инцидент произошел 22 декабря. Было возбуждено уголовное дело. Но мужчину так и не смогли установить. Видео решено было представить общественности.
Как рассказали сотрудники магазина, в торговый зал магазина вошел мужчина в синем пуховике, на голову был натянут матерчатый капюшоне. Он схватил бутылку алкоголя и выбежал из торгового зала.
За ним погналась работница магазина, но не смогла его нагнать.
На вид мужчине 30–35 лет, он был в синих джинсах, в пуховике синего цвета, и серой толстовке с капюшоном.
В кадр попал и его сообщник - 30–35 летний мужчина одет в короткую темную дубленку и темные брюки.
Любую информацию об этих мужчинах можно сообщить по телефонам полиции: 8–960–293–47–83, 8–911–514–76–79 или просто 02.
ИСТОЧНИК KP.RU