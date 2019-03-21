2019-03-21T16:15:32+03:00
Звезды

Фестиваль Александра Башлачева череповчане перенесли на осень

В мае в городе металлургов пройдет фестиваль поющих поэтов "Вишня"
Иван Чухнин
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Фестиваль Башлачева перенесли на осень. Традиционно он проходил весной. «Время колокольчиков» — одно из самых крупных культурных событий Череповца.

Фестиваль появился в 2010 году - городские власти поверили в идею и поддержали финансово. Он был посвящен 50-летию Александра Башлачева.

На фестивали приезжают звезды российской рок-музыки. «Сашин день» стал "съездом" поклонников Башлачева и русского рока из разных регионов . В разные годы в Череповце выступали Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Гарик Сукачев и возрожденная группа «Бригада С», «Браво», «Калинов мост», Вадим Самойлов и другие рок-звезды.

В этом году фестиваль пройдет осенью, участников «Время колокольчиков — 2019» объявят в апреле.

Однако день рождения поэта отметят традиционным фестивалем поющих поэтов «Вишня». Как сообщила организатор Татьяна Ржанникова, фестиваль пройдет 26 мая в Филармоническом зале.

- На это раз "Вишня" будет акустической, приедут известные московские авторы-исполнители, на наш взгляд, именно они одни из продолжателей башлачёвской традиции - поющие поэты: Павел Фахртдинов, Юлия Тузова, Павел Федосов, Максим Липатов и Лера Графова. Каждый выступит с полноценным сетом, исполнят как песни Александра Башлачёва, так и собственные. Тема всего фестиваля - День обычного человека. В целом мы планируем фестиваль как единое медиадейство - на большом экране в паузах между выступлениями артистов будет идти фильм "Единственный день", снятый АНо "ЛАДы!", повествующий о рядовом дне художника и музыканта. Изюминкой этого действа станет нереализованный замысел аудиоальбома самого Александра Башшлачёва, памяти которого и посвящен этот фестиваль, - сообщила Татьяна Ржанникова "Комсомолке".

Кстати, о замысле и концепции аудиоальбома Башлачёва Татьяне рассказали 18 лет назад два друга Александра Башлачёва - оба ныне покойных: Александр Смирнов и Максим Пермяков. Они планировали его реализовать. Но все получилось значительно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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