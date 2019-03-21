Кукольники приглашают поучаствовать в акции "Кукла в каждом окне"

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-21T12:30:34+03:00

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Вологодские кукольники приглашают отметить Международный день кукольника вместе. Напомним, этот праздник отмечается с 2003 года 21 марта.

В этот день Вологодский кукольный театр "Теремок" приглашает присоединиться к акции "Кукла в каждом окне". Это приглашение украсить город кукольным народцем, выглядывающем из окон домов, автомобилей, витрин магазинов...

По мнению вологжан, это замечательная традиция, объединяющая людей.

Все участники акции имеют шанс получить билеты в "Теремок". Для этого нужно всего лишь сфотографировать куклу в окне дома, автомобиля, в витрине магазина, или, сидящую на подоконнике и прислать фото.

Победители будут определены в двух номинациях: "Фотография, набравшая большинство голосов" и "Кукла, покорившая сердца" - она для авторских кукол. Итоги подведут 1 апреля, победители получат пригласительные билеты на любой спектакль текущего репертуара, идущий в Большом зале "Теремка".

Фотографии можно выложить здесь https://vk.com/album-12860432_261483099

ИСТОЧНИК KP.RU