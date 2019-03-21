2019-03-21T11:32:46+03:00
Общество

Из-за ремонта путей могут массово измениться расписания поездов

Поэтому билеты на некоторые поезда пока не продаются
Иван Чухнин
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Поезда из Череповца в Адлер и Анапу пойдут по новому расписанию

В Вологодской области расписание поездов дальнего следования изменится в июне-июле на время ремонта пути.

При этом отмены поездов из Череповца в Адлер и Анапу не будет.

Сейчас вносятся изменения в расписание поездов. И билеты продаются не за 90 суток, а за меньшее количество дней.

«В Вологодской и Архангельской областях с 1 июня по 25 августа будут проводиться плановые работы на путях на направлении Свеча — Лоста — Кошта и на участке Обозерская — Архангельск. В связи с ремонтом изменится расписание некоторых пассажирских поездов... . Когда все изменения в расписание будут внесены, продажи билетов откроются, это займет несколько дней. Тут временно изменяется глубина продажи, то есть билеты будут продавать не за 90 суток, а за меньшее количество дней до отправления поезда. Поезда отменяться не будут. У нас похожая ситуация была в Коми, там уже все изменения внесли в расписание, и сейчас открываются продажи», — проинформировала пресс-служба Северной железной дороги.

Информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать на железнодорожных вокзалах, по телефону 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный), а также на сайте РЖД.

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В Череповце пройдет

Источник: https://cherinfo.ru/news/100323-poezda-iz-cerepovca-v-adler-i-anapu-pojdut-po-novomu-raspisaniu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИСТОЧНИК KP.RU

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