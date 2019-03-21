2019-03-21T11:22:55+03:00
Происшествия

Мошенники сняли с карт 7 череповчан суммы от 8 до 85 тысяч рублей

Всем пострадавшим просто позвонили по телефону
Иван Чухнин
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Срочное сообщение распространила пресс-служба УМВД по Череповцу, предупреждающее о всплеске мошенничества. В нем говорится, что только за прошедшие сутки поступило 7 заявлений о случаях мошенничества, совершенных дистанционным способом.

Череповчане лишились от 8000 до 85000 рублей.

Почерк был одним и тем же.

Потерпевшим звонили на мобильным телефон, представлялись сотрудником банка либо сотрудником службы безопасности банка, и под разными предлогами узнавали секретные данные банковских карт.

В полиции Череповца еще раз призвали граждан не сообщать данные и по возможности не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Во всех непонятных ситуациях с банковской картой следует незамедлительно обращаться в отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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