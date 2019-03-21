Мошенники сняли с карт 7 череповчан суммы от 8 до 85 тысяч рублей
Срочное сообщение распространила пресс-служба УМВД по Череповцу, предупреждающее о всплеске мошенничества. В нем говорится, что только за прошедшие сутки поступило 7 заявлений о случаях мошенничества, совершенных дистанционным способом.
Череповчане лишились от 8000 до 85000 рублей.
Почерк был одним и тем же.
Потерпевшим звонили на мобильным телефон, представлялись сотрудником банка либо сотрудником службы безопасности банка, и под разными предлогами узнавали секретные данные банковских карт.
В полиции Череповца еще раз призвали граждан не сообщать данные и по возможности не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Во всех непонятных ситуациях с банковской картой следует незамедлительно обращаться в отделение банка.
ИСТОЧНИК KP.RU