2019-03-21T10:37:59+03:00
Происшествия

Белозер, устроивший резню в сарае, приговорен к 18 годам

Он убил двоих мужчин из-за пропавшего телефона
Иван Чухнин
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Вологодский областной суд вынес осудил жителя Белозерска 1970 года рождения. Он признанному виновным в убийстве двух человек.

Как установил суд, ЧП случилась вечером 29 июля прошлого года в сарайке около дома № 44а на улице Горького Белозерска.

Пьяный и ранее судимый Николай поссорился с двумя товарищами 1952 и 1979 года рождения. Одного он зарезал ударом в живот, другого - в грудную клетку.

И сбежал.

Двух истекающих кровью мужчин нашли. Один из них уже не дышал, второй умер на больничной койке.

На суде Николай утверждал, что в тот день он выпивал со знакомой в ее квартире. Туда заходили мужчины, а после их ухода пропал сотовый телефон.

Они стали искать телефон. Одного из мужчин нашли в сарайке. Там завязалась драка, но на подмогу пришел товарищ.

Тогда в ход пошел нож...

Вологодский областной суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы.

В пользу матери одного из погибших . в счет компенсации морального вреда с него взыскано 300 000 рублей, в пользу дочери другого в счет возмещения расходов на погребение – 16 694 рубля.

Пока приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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