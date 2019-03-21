В райцентре 50-летний вологжанин развратно обнажился перед падчерицей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-21T10:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области мужчину осудили за развратные действия.

Собранные доказательства оказались убедительными для суда.

50-летний вологжанин, житель одного из райцентров, признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия.

В первый день нового года он был у себя дома. Развратник был пьян и позволил себе частично обнажиться и совершить развратные действия в присутствии 15-летней дочери своей сожительницы.

Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие подростка.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU