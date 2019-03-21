В райцентре 50-летний вологжанин развратно обнажился перед падчерицей
В Вологодской области мужчину осудили за развратные действия.
Собранные доказательства оказались убедительными для суда.
50-летний вологжанин, житель одного из райцентров, признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия.
В первый день нового года он был у себя дома. Развратник был пьян и позволил себе частично обнажиться и совершить развратные действия в присутствии 15-летней дочери своей сожительницы.
Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие подростка.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU