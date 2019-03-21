Череповчанин развел костер в помещении с банкоматами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-21T09:28:17+03:00

А затем он попался на воровстве конфет

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Череповчанин разводил костер возле банкоматов.

Инцидент произошел 20 марта около восьми часов утра в помещении с банкоматами одного из банков на улице Металлургов.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, им сообщили о происходящем благодаря камерам наблюдения.

На место выдвинулся наряд. Как оказалось, мужчина поджигает находящиеся там буклеты и брошюры. Это оказался 56-летний череповчанин, он в этом помещении ночевал, но к утру стало холодно и, чтобы согреться, он решил развести костер.

Мужчину доставили в отдел полиции, провели беседу и отпустили.

Но вечером, в 23 часа, он снова попался бойцам вневедомственной охраны.

На сей раз он съел в супермаркете на проспекте Победы конфеты, а также рассовал по карманам сладости и попытался скрыться. Он пояснил, что выпил спиртное и ему требовалась закусить.

Воришка был препровожден в отдел полиции, там был составлен протокол - он будет отвечать за мелкое хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU