В Великом Устюге мужчину нашли прикованным к железобетонной плите

20 Март 21:40 2019-03-20T22:00:47+03:00

По его словам, это сделано по приказу работодателя

Изменить размер текста: A A

54-летнего жителя Великого Устюга обнаружили прикованным цепью к бетонной плите.

Мужчину освободили, и он рассказал в полиции, что у него произошел конфликт с работодателем. Он, якобы, отказался выполнить задание начальства. И его так наказали.

ЧП произошло на территории бывшего Великоустюгского судостроительного завода.

При этом работодатель подтверждает факт конфликта, но отрицает, что приковал или поручил проучить нерадивого работника таким образом. .

Сейчас свое слово должны сказать следователи.

Проходит опрос свидетелей, часть которых, правда, являются зависимыми от работодателя.

Об этом сообщает ИА "Вологда Регион".

ИСТОЧНИК KP.RU