В Великом Устюге мужчину нашли прикованным к железобетонной плите
54-летнего жителя Великого Устюга обнаружили прикованным цепью к бетонной плите.
Мужчину освободили, и он рассказал в полиции, что у него произошел конфликт с работодателем. Он, якобы, отказался выполнить задание начальства. И его так наказали.
ЧП произошло на территории бывшего Великоустюгского судостроительного завода.
При этом работодатель подтверждает факт конфликта, но отрицает, что приковал или поручил проучить нерадивого работника таким образом. .
Сейчас свое слово должны сказать следователи.
Проходит опрос свидетелей, часть которых, правда, являются зависимыми от работодателя.
Об этом сообщает ИА "Вологда Регион".
ИСТОЧНИК KP.RU