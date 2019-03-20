2019-03-20T22:00:47+03:00
Происшествия

В Великом Устюге мужчину нашли прикованным к железобетонной плите

По его словам, это сделано по приказу работодателя
Иван Чухнин
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54-летнего жителя Великого Устюга обнаружили прикованным цепью к бетонной плите.

Мужчину освободили, и он рассказал в полиции, что у него произошел конфликт с работодателем. Он, якобы, отказался выполнить задание начальства. И его так наказали.

ЧП произошло на территории бывшего Великоустюгского судостроительного завода.

При этом работодатель подтверждает факт конфликта, но отрицает, что приковал или поручил проучить нерадивого работника таким образом. .

Сейчас свое слово должны сказать следователи.

Проходит опрос свидетелей, часть которых, правда, являются зависимыми от работодателя.

Об этом сообщает ИА "Вологда Регион".

ИСТОЧНИК KP.RU

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