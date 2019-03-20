В Череповце за пять лет отремонтируют все школы и детские сады

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-20T18:25:15+03:00

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За пять дет в Череповце отремонтируют все школы и детские сады. Об этом сообщила мэр Череповца Елена Авдеева на своей странице "ВКонтакте".

Из городского бюджета дополнительно выделят 160 миллионов рублей."

Эта цифра не окончательная, т.к. общая потребность в проведении реконструкции, капремонтов – она значительно выше", - уточнила мэр.

В течение пяти лет, начиная с 2019 года, ремонты пройдут во всех школах и детсадах. «На дополнительные средства будут заменены окна, восстановлены ограждения, проведен ремонт помещений», - написала мэр на своей странице в соцсети.

В текущем году отремонтируют 55 учреждений. К одиннадцати миллионам, выделенным на ремонты ранее, город добавит еще двадцать миллионов, сообщила Елена Авдеева.

Что касается школьных стадионов и спортивных площадок, ремонт и реконструкция будут происходить по другим программам.

ИСТОЧНИК KP.RU