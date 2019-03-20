В Череповце за пять лет отремонтируют все школы и детские сады
За пять дет в Череповце отремонтируют все школы и детские сады. Об этом сообщила мэр Череповца Елена Авдеева на своей странице "ВКонтакте".
Из городского бюджета дополнительно выделят 160 миллионов рублей."
Эта цифра не окончательная, т.к. общая потребность в проведении реконструкции, капремонтов – она значительно выше", - уточнила мэр.
В течение пяти лет, начиная с 2019 года, ремонты пройдут во всех школах и детсадах. «На дополнительные средства будут заменены окна, восстановлены ограждения, проведен ремонт помещений», - написала мэр на своей странице в соцсети.
В текущем году отремонтируют 55 учреждений. К одиннадцати миллионам, выделенным на ремонты ранее, город добавит еще двадцать миллионов, сообщила Елена Авдеева.
Что касается школьных стадионов и спортивных площадок, ремонт и реконструкция будут происходить по другим программам.
ИСТОЧНИК KP.RU