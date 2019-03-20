2019-03-20T18:06:13+03:00
Общество

200 целевых направлений в медвузы выдадут выпускникам вологодских школ

На них могут претендовать те, кто наберет свыше 180 баллов
Иван Чухнин
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ВА Вологодской области в этом году выдадут 200 целевых направлений в 10 медицинских вузов страны.

Получая целевое направление, абитуриент проходит облегченную процедуру поступления, бесплатно учится за счет федерального бюджета и получает дополнительно стипендию из областного бюджета в размере 4 тысяч рублей. Кроме того, выпускники-целевики обеспечены гарантированным трудоустройством в государственных медицинских организациях региона.

Для того, чтобы получить направление, абитуриенты должны предоставить в областной департамент здравоохранения заявление, а также портфолио, где рассказывается о достижениях, успеваемости и эссе «Почему я выбираю профессию медицинского работника».

- Нижний порог выдачи целевого направления - если результат ЕГЭ по дисциплинам химия, биология, русский язык будет не ниже 180 баллов, - сообщили "Комсомолке" в Департаменте здравоохранения области.

Напомним, в области наблюдается дефицит врачей. Сложность состоит в том, что регион не имеет собственного медвуза. В 2012 году дефицит составлял более 700 врачей. Сейчас это число снизилось до 495.

Сейчас в медвузах по целевым направлениям обучается 900 вологжан. Только в прошлом году поступило 182 человека. При этом в 2018 году 98,9 процентов выпускников вузов - то есть практически все - устроились работать в медучреждения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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