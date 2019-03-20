Секс с пьяным пенсионером оказался для вологжанки смертельным

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-20T15:01:32+03:00

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В Вашкинском районе задержали пенсионера. Он заподозрен в причинении

смертельной травмы знакомой во время секса.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как следствие установило, 17 марта в одной из квартир в селе Липин Бор Вашкинского района было застолье.

64-летний пенсионер употреблял спиртные напитки в компании знакомых.

А оставшись наедине с 51-летней хозяйкой, он на сексуальной почве причинил ей телесные повреждения.

Потерпевшая скончалась на следующий день.

Пенсионера арестовали. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU