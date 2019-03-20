Секс с пьяным пенсионером оказался для вологжанки смертельным
В Вашкинском районе задержали пенсионера. Он заподозрен в причинении
смертельной травмы знакомой во время секса.
Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как следствие установило, 17 марта в одной из квартир в селе Липин Бор Вашкинского района было застолье.
64-летний пенсионер употреблял спиртные напитки в компании знакомых.
А оставшись наедине с 51-летней хозяйкой, он на сексуальной почве причинил ей телесные повреждения.
Потерпевшая скончалась на следующий день.
Пенсионера арестовали. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели.
ИСТОЧНИК KP.RU