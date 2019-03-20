В Африку отправлено 74 тонны вологодского мороженого
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Вологодское мороженое отправлено в Африку, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. 15 марта партия мороженого успешно прошла пограничный ветеринарный контроль. 74, 1 тонны отправились в государство Кот-д‘Ивуар
«Груз соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. По результатам контроля оформлено 12 ветеринарных сертификатов», — сообщает ведомство.
Ранее северным лакомством были потрясены жители Сенегала.
В Кот-д‘Ивуар оно отправляется впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU