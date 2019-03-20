В Тарноге депутаты незаконно повысили тариф на дрова на 20 процентов
Прокуратура отменила необдуманное решение
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В Тарноге депутаты незаконно завысили тариф на дрова. Прокуратура района обратила внимание на это и отменила решение Представительного собрания Тарногского района.
Тариф на дрова, реализуемые местным жителям, повысили на целых 20 процентов. При этом ранее был озвучен индекс увеличения платы: на первое полугодие 2019 года - 1,7%, на второе – 4%.
Поэтому прокуратура сочла, что столь существенное повышение нарушает права граждан.
Прокурор Тарногского района вынес протест и решение местного органа самоуправления было отменено, сообщает сайт областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU