2019-03-20T13:51:36+03:00
Недвижимость

В Тарноге депутаты незаконно повысили тариф на дрова на 20 процентов

Прокуратура отменила необдуманное решение
Иван Чухнин
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В Тарноге депутаты незаконно завысили тариф на дрова. Прокуратура района обратила внимание на это и отменила решение Представительного собрания Тарногского района.

Тариф на дрова, реализуемые местным жителям, повысили на целых 20 процентов. При этом ранее был озвучен индекс увеличения платы: на первое полугодие 2019 года - 1,7%, на второе – 4%.

Поэтому прокуратура сочла, что столь существенное повышение нарушает права граждан.

Прокурор Тарногского района вынес протест и решение местного органа самоуправления было отменено, сообщает сайт областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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