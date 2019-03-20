2019-03-20T11:57:17+03:00
Происшествия

Два 16-летних вологжанина дебютировали как домушники

Они потерпели фиаско
Иван Чухнин
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В Вологде два парня попробовали себя в роли домушников - они обчистили квартиру.

Украденное юные налетчики сдали в ломбард. И на этом их богатая жизнь закончилась.

Как сообщает областное управление следственного комитета, 16 летний парень был в гостях у знакомых и прихватил там ключи от подъезда и квартиры.

Затем он взял своего товарища, и, когда хозяев не было дома, пришел в квартиру снова.

В результате оттуда исчезли ювелирные украшения и деньги - 94,8 тысяч рублей.

Воров быстро задержали. Оказалось, похищенное было сдано друзьями в ломбард, а деньги потрачены на увеселения. Родителям пришлось раскошелиться и возместить ущерб.

Но подростки пойдут под суд. Им грозит колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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