Два 16-летних вологжанина дебютировали как домушники
В Вологде два парня попробовали себя в роли домушников - они обчистили квартиру.
Украденное юные налетчики сдали в ломбард. И на этом их богатая жизнь закончилась.
Как сообщает областное управление следственного комитета, 16 летний парень был в гостях у знакомых и прихватил там ключи от подъезда и квартиры.
Затем он взял своего товарища, и, когда хозяев не было дома, пришел в квартиру снова.
В результате оттуда исчезли ювелирные украшения и деньги - 94,8 тысяч рублей.
Воров быстро задержали. Оказалось, похищенное было сдано друзьями в ломбард, а деньги потрачены на увеселения. Родителям пришлось раскошелиться и возместить ущерб.
Но подростки пойдут под суд. Им грозит колония.
ИСТОЧНИК KP.RU