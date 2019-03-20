Переполох в Череповце: из-за опасности взрыва перекрыли улицу
Подозрительный пакет обнаружили в офисе банка на улице Горького
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В Череповце перекрыли улицу: поперек проезжей части были поставлены пожарные автомашины с включенными мигалками. На место съехались все спецслужбы.
Как оказалось, в офисе банка по улице Горького, 61, нашли подозрительный пакет.
Решено было блокировать движение на участке улицы Горького от Победы до Этажей. В городе начались пробки: все поехали в объезд по улице Луначарского.
Как сообщили нам журналисты Города Че, после проверки находки специалистами ОМОН с собакой, выяснилось, что в офисе банка был обнаружен пакет с мусором.
Оцепление было снято, движение по улице Горького возобновлено.
ИСТОЧНИК KP.RU