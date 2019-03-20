Два школьника спасли пенсионерку из ледяной ловушки

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-20T11:38:52+03:00

Она была госпитализирована

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Два юных героя спасли пенсионерку из полыньи.

Об этом рассказывает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

19 марта, около 19:00 вечера, ребята, ученики школы №1 Сокола, ловили рыбу на реке Сухоне, в районе улицы Деревоотделочников.

Мальчики заметили, как в сумерках кто-то барахтается в промоине - кто-то провалился под лед.

Семиклассники подобрались к полынье - в ледяной воде барахталась пожилая женщина.

Они сумели вытащить ее на лед и сопроводили на берег.

Один из мальчишек побежал за помощью - на ближайшей канализационной насосной станцией круглосуточно дежурили люди.

Дежурный вызвал скорую. Женщина, а это оказалась 88-летняя сокольчанка, была госпитализирована в райбольницу.

У нее оказалась травма коленного сустава и общее переохлаждение.

Внимание: мы уточняем информацию и имена героев!

ИСТОЧНИК KP.RU