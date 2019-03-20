Два школьника спасли пенсионерку из ледяной ловушки
Два юных героя спасли пенсионерку из полыньи.
Об этом рассказывает пресс-служба МЧС по Вологодской области.
19 марта, около 19:00 вечера, ребята, ученики школы №1 Сокола, ловили рыбу на реке Сухоне, в районе улицы Деревоотделочников.
Мальчики заметили, как в сумерках кто-то барахтается в промоине - кто-то провалился под лед.
Семиклассники подобрались к полынье - в ледяной воде барахталась пожилая женщина.
Они сумели вытащить ее на лед и сопроводили на берег.
Один из мальчишек побежал за помощью - на ближайшей канализационной насосной станцией круглосуточно дежурили люди.
Дежурный вызвал скорую. Женщина, а это оказалась 88-летняя сокольчанка, была госпитализирована в райбольницу.
У нее оказалась травма коленного сустава и общее переохлаждение.
Внимание: мы уточняем информацию и имена героев!
ИСТОЧНИК KP.RU