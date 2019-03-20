2019-03-20T10:46:44+03:00
Происшествия

Бывший работник автосервиса отомстил работодателю за нелюбовь

Ему грозит 5 лет колонии
Иван Чухнин
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В автосервисе Череповца пропали ноутбук и диагностический сканер.

Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.

30-летний владелец бизнеса обратился с заявлением в полицию.

При осмотре места происшествия выяснилось, что вор проник, выбив решетки вентиляции. Были опрошены свидетели, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Не остались без внимания сыщиков бывшие работники автосервиса.

Подозрение пало на совсем недавно уволившегося сотрудника - с ним у работодателя не сложились отношения.

35-летний череповчанин был задержан.

Мужчина рассказал, что дождавшись, когда автосервис закроется, он выбил вентиляционную решетку на улице и пролез в помещение через шахту вентиляции.

Украденные вещи он спрятал на балконе в квартире родственницы, которой не было дома.

Сейчас краденая техника возвращена владельцу.

Мужчина помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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